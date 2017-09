Vuilnismannen vinden spaarpot van 32.000 euro tussen afval

Stekene - Een vrouw uit het Oost-Vlaamse Stekene is ontsnapt aan een financieel drama. Per ongeluk dumpte ze een immense geldsom in het containerpark van haar thuisgemeente. Als bij wonder werd het waardevolle afval nog niet verwerkt. Vier chauffeurs van de afvalintercommunale MIWA brachten uiteindelijk redding.

De vrouw had afgelopen weekend liefst 32.000 euro in een pot weggegooid in het containerpark van MIWA in Stekene. Toen duidelijk werd welke fout de vrouw begaan had, stapte ze ten einde raad naar de politie. Die gaf haar de raad gaf aan te kloppen bij de hoofdzetel van MIWA in Sint-Niklaas.

Vergoeding

Gelukkig voor de vrouw zijn de recyclageparken op maandag gesloten en was de container waar ze haar geld in dumpte nog niet verwerkt. De betreffende container werd meteen overgebracht naar de hoofdzetel, waarna er met vier chauffeurs volop gezocht werd naar het verloren geld. Een klein uur later werd de complete som als bij geluk gevonden. De vrouw wilde de vinders nog vergoeden voor hun hulp, maar die weigerden. “Wij zijn blij dat we mevrouw hebben kunnen helpen. Haar aanbod was heel vriendelijk, maar ze kan het geld ongetwijfeld zelf goed gebruiken. Zoiets eindigt niet altijd positief, dus we zijn tevreden dat deze maandag goed gestart is.”, aldus Philippe Smet van dispatching van MIWA.