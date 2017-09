Bewogen districtsraad over bomenkap aan Charlottalei: “Wie kan er beter oordelen over de leefkwaliteit dan de bewoners zelf?”

Antwerpen 2018 - De extra districtsraad rond de kastanjelaren van de Charlottalei lokte maandagavond heel wat bekijks. Iedereen kon zijn zegje doen, maar vooral het oordeel van de rechter op dinsdag zal van belang zijn.

Onder veel interesse van de buurtbewoners werd maandagavond in district Antwerpen een extra districtsraad gehouden. De oppositiepartijen PVDA, sp.a en CD&V hadden genoeg handtekeningen verzameld om dit af te dwingen.

Voor de raad spraken een aantal buurtbewoners de zaal toe. Daarin vatten ze hun protest van de voorbije maanden samen. “Is er wel voldoende onderzoek gedaan naar het milieueffect van de kap? Wie kan beter oordelen over de leefkwaliteit dan de burger die er woont? Hetzelfde jaar dat de lage emissiezone nodig bleek, moeten deze grote bomen weg, dat valt toch niet te rijmen?” Ze legden de link naar de zaak die Greenpeace aanspande tegen de Vlaamse overheid, daarin staat dat Antwerpen het slechtst scoort qua hoeveelheid stikstofdioxide in de lucht.

Een andere bewoner stelde het alternatieve plan voor de heraanleg van het buurtcomité van de Charlottalei aan. Daarin worden de ventwegen, de zijwegen naast de hoofdbaan, omgevormd tot fietsstraten. Zo kunnen de bestaande fietspaden, die bovenop de boomwortels liggen verwijderd worden en hebben de kastanjelaren meer wortelruimte. Het buurtcomité ziet fietsstraten als een verbetering van de veiligheid, terwijl het bestuur net argumenteerde dat het zeer onveilig is fietsers en auto’s op één baan te laten rijden.

Er weerklonk luid gemor in de zaal na een opvallend nieuw argument van het district: dat er zulke grote bomen met aanzienlijk bladerdek staan, komt de luchtkwaliteit in de straat niet ten goede. De stoffen zouden net gevangenzitten onder de bladeren in de ‘streetcanyon’. Als ze er niet zouden staan, zou de wind veel meer fijn stof en stikstofdioxide wegvoeren. De bomen zouden maar enkele percenten van die stoffen wegfilteren. Voor de mensen die eronder wonen zouden de bomen dus eerder een nadeel zijn voor de luchtkwaliteit. Districtsvoorzitter Cordy verwees daarvoor naar een studie van het Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek.

Districtsschepen voor leefmilieu Tom Van den Borne (Groen) bleef de beslissing van het bestuur uitvoerig verdedigen. Maar er heerste een opvallende stilte bij de rest van de fractie van Groen. De partij zit in een moeilijke positie in dit dossier over bomenkap, zeker nadat kopstuk Wouter Van Besien zich uitsprak voor een uitstel.

De kwestie wordt er niet eenvoudiger op. Maar hoe het ook zij, dinsdagochtend wordt de strijd definitief beslecht in de rechtbank. De rechter zal zijn vonnis voorlezen over de ‘Luchtzaak’ die vorige dinsdag is gepleit.