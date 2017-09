Antwerpen - Dokter Dirk Van Duppen, voorzitter bij Geneeskunde voor het Volk, geeft de fakkel door aan Janneke Ronse, Anne Delespaul en Sofie Merckx. Van Duppen blijft wel huisarts.

“Het is tijd voor een nieuwe, jonge ploeg en met deze drie sterke vrouwen heb ik er alle vertrouwen in dat de organisatie in goede handen is.” Zo leidt voorzitter Dirk Van Duppen zijn vertrek in bij Geneeskunde ...