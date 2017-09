Ekeren - Het kasteel van Veltwijck wordt zaterdag omgetoverd tot een middeleeuwse burcht. Ridders, jonkvrouwen, en troubadours zwaaien er de plak tijdens de vierde Kasteel-feesten. Met als hoogtepunt een steekspel te paard.

“Elk jaar geven we aan de Kasteelfeesten een thema mee”, zegt districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA). “Dit jaar duiken we in de legende van Flora en de draak.” Volgens die legende werd Flora door ...