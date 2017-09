Buschauffeur remt brutaal: passagier (61) breekt heup

Een plots remmanoeuvre van een buschauffeur heeft zware gevolgen voor Gonda Pauwels (61) uit Hemiksem. Door het remmen viel de vrouw van haar stoel en belandde in het midden van de bus. Ze hield er een gapende hoofdwonde en een gebroken heup aan over.

Na een dagje shoppen in Hoboken met haar dochter Cindy nam Gonda zaterdag de bus naar Hemiksem. “Het viel ons meteen op dat de chauffeur vrij snel en wild reed en dat hij geregeld vol in de remmen ging op de plaatsen waar hij moest stoppen. Ik had er een slecht gevoel bij”, vertelt de vrouw op haar ziekenhuisbed in het Universitaire Ziekenhuis Antwerpen (UZA). “Toen hij de Heiligstraat in Hemiksem moest indraaien, liep het helemaal fout. Hij moest zwaar remmen om niet tegen de bomen terecht te komen. Echt, ik dacht heel even dat de bus zou omkantelen. Ik heb mij schrap gezet, zocht met mijn ene hand steun aan de zetel waarop ik zat en met de andere hand greep ik onze caddy met boodschappen vast. De bus kantelde gelukkig niet, maar ik werd door het manoeuvre wel weggeslingerd en viel hard op de grond in de gang.”

Gonda besefte onmiddellijk dat ze er erg aan toe was. “Ik lag op de grond en voelde dat ik uit mijn achterhoofd bloedde. Het bloed gutste eruit. En ik kon niet meer opstaan van de pijn in mijn been. Ik kon mijn been ook niet meer bewegen. Een andere reiziger vroeg of ik mij een beetje rechter kon zetten zodat ik steun kon vinden aan een paal in de bus. Dat lukte nog net.”

Dochter Cindy riep naar de buschauffeur dat hij de hulpdiensten moest alarmeren, wat de man ook deed.

Drie bouten

De ziekenwagen bracht Gonda over naar het UZA in Edegem. “Op de spoedafdeling werd eerst mijn hoofdwonde gehecht en nadien kreeg ik het zware verdict dat mijn heup gebroken was. Ik ben in allerijl geopereerd. In mijn heup zijn drie bouten aangebracht.”