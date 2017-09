Tegen 2030 moet in de provincie Antwerpen het aantal verkeersdoden tot nul worden herleid.” Die ambitie sprak de Antwerpse gouverneur Cathy Berx meermaals uit. Het voorbije weekend was voor haar “intriest” en “om radeloos en moedeloos van te worden”. Dat schrijft ze in een open brief. Nu al staat vast dat het aantal verkeersdoden in de provincie in 2017 hoger zal zijn dan vorig jaar. “Hoeveel (jonge) mensen willen we nog offeren op het altaar van koning auto?”, vraagt Berx zich af.

Koning, dat is die auto inderdaad, een bloeddorstige en nietsontziende koning. Om hem te dienen zijn we in dit land bereid om elk jaar een klein dorp (640 doden vorig jaar) op te offeren. De belangrijkste oorzaken van het hoge aantal verkeersdoden zijn bekend: te snel rijden en rijden onder invloed. En onveilige wegen, hoor ik u denken, én een ontoereikende rijopleiding, én te snelle auto’s. Het zal allemaal wel zijn, maar de hoofdoorzaak van alle ellende zijn mensen die niet willen weten hoe gevaarlijk een auto kan zijn, die dronken of onder invloed van drugs achter het stuur kruipen en nog eens veel te snel rijden ook.

We hebben de controles fors opgevoerd, de boetes verhoogd en de straffen strenger gemaakt, we pakken de recidivisten strenger aan, we hebben met allerlei campagnes de sociale druk op potentiële dronken chauffeurs opgevoerd, maar een aanzienlijke groep mensen blijft volharden in de boosheid. Zelfs het hartverscheurende verdriet van ouders, vrienden en familie van de slachtoffers ... ze horen het, ze lezen het en vergeten het. Koning auto is te machtig. Te veel mensen blijven hem blind aanbidden.

Waarom maken we die cultus dan niet gewoon technisch onmogelijk? Wat is het verschil tussen een airbag en een alcoholslot? Beide kunnen in een auto worden geïnstalleerd om de veiligheid van de chauffeur te verhogen. Maar een auto zonder airbags kom je zelden tegen, een wagen met alcoholslot bijna nooit. Dronken chauffeurs worden nu beschermd door een airbag. Wat of wie beschermt hun slachtoffers? En wat hebben we in een overbevolkt land van een voorschoot groot met overvolle wegen aan auto’s die 260 per uur kunnen rijden? Waar blijven de alcoholslots en snelheidsbegrenzers in onze wagens? Experts halen allerlei bezwaren aan: je kunt zoiets niet in één land invoeren, het moet Europees worden geregeld, je straft er ook mensen mee die niets verkeerds doen, het kost allemaal te veel ... Wat kosten ABS-remsystemen, winterbanden en roetfilters? Die technische snufjes zijn er allemaal gekomen in de strijd voor meer veiligheid en tegen luchtvervuiling, maar alcoholslots en snelheidsbegrenzers zijn blijkbaar een stap te ver. Wat mag het eigenlijk kosten om het leven van enkele honderden mensen per jaar te redden?