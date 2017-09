Ekeren - Het kasteel van Veltwijck wordt zaterdag omgetoverd tot een middeleeuwse burcht. Ridders, jonkvrouwen, en troubadours zwaaien er de plak tijdens de vierde Kasteelfeesten. Met als hoogtepunt een steekspel te paard.

“Elk jaar geven we aan de Kasteelfeesten een thema mee”, zegt districtsburgemeester Koen Palinckx (N-VA). “Dit jaar duiken we in de legende van Flora en de draak.” Volgens die legende werd Flora door ...