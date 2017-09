Burgemeester Moeskroen keel over gesneden op kerkhof, verdachte geeft zich aan

Alfred Gadenne, de CDH-burgemeester van Moeskroen, is dood aangetroffen aan de begraafplaats recht tegenover zijn woning. De burgemeester werd de keel overgesneden. Er werd een verdachte opgepakt, zegt de procureur des konings Christian Henry.

Gadenne woont in zijn gemeente recht tegenover het kerkhof dat hij zelf beheerde. Het is dan ook de gewoonte van de burgervader van Moeskroen om de twee ingangen van de begraafplaats elke ochtend te openen en ’s avonds te sluiten.

Dat deed hij maandagavond ook tussen 20 en 20.30 uur, nog nagenietend van zijn jaarlijks aperitief voor de inwoners van zijn gemeente, maar het liep vreselijk verkeerd. Gadenne werd aangevallen met een mes en overleefde het niet, bevestigt Christian Henry, procureur des Konings van Doornik-Bergen. Over de precieze omstandigheden van het overlijden wilde hij niets zeggen.

De politie stelde meteen een veiligheidsperimeter in en kon een verdachte oppakken.

Gadenne was sinds 2006 burgemeester en werd 71 jaar. Naast burgemeester was hij ook gedeputeerde in de Waalse regering.

Veel reacties: “Verdriet is immens”

CDH-voorzitter Benoit Lutgen reageert op Twitter geschokt op het overlijden van zijn trouwe partijgenoot. “Mijn verdriet is immens”, schrijft hij. “Ik druk mijn medeleven uit aan zijn naasten.”

Ma tristesse est immense. Je viens d'apprendre le décès de notre ami Alfred Gadenne. J'adresse mes plus sincères condoléances à ses proches. — Benoît Lutgen (@BenoitLutgen) 11 september 2017

C'est ac horreur que j'apprends la mort tragique d'Alfred Gadenne.À sa famille, ses amis et aux Mouscronnois, mes pensées les plus sincères. — Elio Di Rupo (@eliodirupo) 11 september 2017

Toutes nos pensées sont tournées vers la famille de notre cher bourgmestre, Monsieur Alfred Gadenne... — Royal Excel Mouscron (@ExcelMouscron) 11 september 2017

Horrifié par l'assassinat du bourgmestre de Mouscron Alfred Gadenne. Ma plus profonde sympathie à ses proches. — Paul Magnette (@PaulMagnette) 11 september 2017