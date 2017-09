Genie met militair verleden werd het eerste slachtoffer van 9/11

Hij zat te werken op zijn laptop toen hij voor zich twee verdachte mannen zag rechtstaan. Met zijn verleden als militair in het achterhoofd besloot Danny Lewin hen tegen te houden op hun weg naar de cockpit. En zo werd de Amerikaan het eerste slachtoffer van 9/11, een van de zwartste dagen in de geschiedenis van de VS.

De 31-jarige Danny Lewin zat op 11 september 2001 op de American Airlines-vlucht 11. Volgens het rapport van de onderzoekscommissie zat hij net achter Mohammed Atta en Abdulaziz al-Omari, de twee mannen die plots opstonden uit hun vliegtuigzetel en koers zetten richting cockpit.

Lewin had een verleden bij het Israëlisch leger en wilde meteen ingrijpen. Wat hij niet wist, was dat net achter hem Satam al-Suqami zat. De handlanger van de twee eerder genoemde terroristen greep hem vast en sneed hem genadeloos de keel over. En zo werd Lewin het eerste dodelijk slachtoffer van de aanslag die zou eindigen in de WTC-torens in New York.

Foto: EPA

Geen slachtoffer

“Ik mis Danny nog elke dag”, schrijft Marco Greenberg in een ontroerend opiniestuk bij New York Daily News. “Hij haatte het woord slachtoffer. Hij had zijn hele leven lang bewezen dat hij alles was behalve dat. Toen arrogante Israëlische macho’s hem zeiden dat het niet kon dat een Amerikaanse immigrant als hij een belangrijke rol zou gaan vervullen in de elite-eenheid van het Israëlische leger, trainde hij nog extra hard om hun ongelijk te bewijzen.”

Toen hij niet langer deel uitmaakte van het leger, ging Lewin studeren. Hij doctoreerde en werkte aan een project waar veel van zijn vrienden amper in geloofden. “Ze stonden argwanend tegenover zijn idee voor een start-up die de snelheid van het internet zou verhogen. Maar kijk, hij legde hen het zwijgen op door zijn bedrijf Akamai te laten groeien tot wat het vandaag is: een vaste waarde die het doorsturen van grote hoeveelheden gegevens op internet veel eenvoudiger maakt.”

Foto: AFP

Troost

Hij mist zijn beste vriend nog elke dag, maar heeft naar eigen zeggen ook wel troost gevonden. “Ergens vind ik het goed dat hij niet moest vaststellen hoe belachelijk en triest het politieke debat in ons land geworden is. Danny was een complex man met sterke opinies die altijd onderbouwd waren. Hij zou niet kunnen aanzien hoe het er vandaag aan toe gaat in ons land.”

Als hij het moeilijk heeft, denkt Marco aan Lewin. “Hij hield altijd vast aan die ene morele overtuiging, één die alle Amerikanen en New Yorkers zouden moeten delen: je zit altijd aan het stuur van je eigen leven en je bent de auteur van je eigen lot. Er zijn veel hindernissen, soms in de vorm van een mes, en soms zal je falen. Maar in de keuzes die je maakt en de inzet die je toont, heb je de mogelijkheid om anderen te inspireren. Doe dat dan ook.”

Foto: AFP

“Uitzonderlijk slim”

Danny Lewin behaalde zijn doctoraat aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT), en daar wordt nog vol lof over hem gesproken. “Hij was uitzonderlijk slim”, zegt Tom Leighton, die de professor van de man was. “Zelfs aan MIT stak hij erbovenuit. Hij werkte liever aan de moeilijkste problemen dan aan de makkelijke, omdat hij wist dat hij daar een verschil mee kon maken.”

Dat doorzettingsvermogen kenmerkte Lewin in zijn korte leven. We profiteren nog steeds van zijn erfenis, want eind jaren 90 legde hij zich zoals hierboven beschreven met zijn start-up toe op het oplossen van de World Wide Wait, zoals het internet toen genoemd werd. Sindsdien is het internet veel sneller en performanter.

Foto: AP

Biografie

Het inspirerende leven van Lewin is nu door Molly Knight Raskin vereeuwigd in de biografie No Better Time: The Brief, Remarkable Life of Danny Lewin, the Genius Who Transformed the Internet. “Lezen en mensen horen vertellen over zijn leven heeft me ongelofelijk gemotiveerd”, zegt de auteur bij CNN. “Dus vond ik dat ik hetzelfde moest doen voor de rest van de wereld door er een boek over te schrijven.”