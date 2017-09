Beerschot Wilrijk rijft aanvallende versterking binnen

Beerschot Wilrijk heeft eindelijk zijn langverwachte aanvallende versterking beet. De 30-jarige Oostenrijker Erwin Hoffer tekende op het Kiel een contract voor twee seizoenen.

Het is een lange zoektocht geweest, maar de komst van Hoffer moet trainer Marc Brys offensief meer mogelijkheden en scoren vermogen bijbrengen. De statistieken zijn alvast veelbelovend. In 370 officiële wedstrijden was de aanvaller goed voor 129 doelpunten en 46 assists.. Van 2007 tot 2012 kwam hij 28 keer uit voor de nationale ploeg.

Hoffer maakte in 2005 zijn debuut op het hoogste niveau bij Admira Wacker en versierde via Rapid Wien in 2009 een transfer naar Napoli. De Italianen betaalden vijf miljoen euro voor Hoffer, maar in de Serie A kwam hij slechts acht keer in actie en werd hij uitgeleend aan Kaiserslautern en Eintracht Frankfurt.

In 2013 ruilde hij Napoli definitief voor Fortuna Düsseldorf. De laatste twee seizoenen verdedigde hij de kleuren van Karlsruhe.