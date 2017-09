Hassan Aarab lijstrekker bij CD&V Deurne, Ariane Van Dooren lijstduwer

Deurne - Hassan Aarab (47) wordt de lijsttrekker voor CD&V in Deurne voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Ariane Van Dooren, huidig districtsschepen, zal de lijst duwen.

De 47-jarige Hassan Aarab baat samen met zijn vrouw bakkerij Roché uit op de Herentalsebaan, waar hij ook voorzitter van de handelaarsvereniging Winkelcentrum Deurne Zuid is. Op 14 oktober 2018, tijdens de gemeenteraadsverkiezingen zal hij de lijst trekken voor CD&V in Deurne. Het partijbestuur keurde zijn aanstelling maandagavond goed. “Ik ben blij dat ik het voortouw zal mogen nemen”, zegt Aarab. “Mensen en verenigingen hier zoeken geen politieke controverse maar ze willen wel goed beleid en er zijn verschillende vlakken waar het nog beter kan. Verenigingen zouden bijvoorbeeld beter ondersteund mogen worden in hun zoektocht naar een nieuwe locatie of naar een verbetering van de huidige infrastructuur.”

In 2014 kwam Hassan Aarab nog in opspraak na anti-Joodse uitspraken op Facebook. Hij werd toen door de Antwerpse partijtop uit CD&V gezet. Aarab beseft dat hij toen in de fout is gegaan. “Mijn ogen zijn opengegaan”, zegt Aarab. “Ik heb gezien hoe diep mijn woorden toen veel mensen hebben gekwetst. Na vele leerrijke gesprekken met wederzijds respect is de bladzijde nu definitief omgedraaid en zijn de banden met de Joodse gemeenschap sterker dan ooit tevoren.”

Aarab bezocht onder andere Kazerne Dossin in Mechelen, samen met Aaron Malinsky en Michael Freilich. “Als iemand een misstap begaat, die misstap erkend en zich daar openlijk voor excuseert, moeten we dat kunnen aanvaarden”, zegt Michaël Freilich van Joods Actueel. “Iedereen verdient een tweede kans. Het was geen gemakkelijk proces, maar de relatie is nu goed.”

Ariane Van Dooren, huidig districtsschepen in Deurne en voorzitter van CD&V Antwerpen is lijstduwer in 2018. “In 2018 zit ik twaalf jaar in de districtsraad en ben ik tien jaar districtsschepen”, zegt Van Dooren. “Ik vind het logisch om de fakkel na zo’n lange periode door te geven. Hassan heeft bovendien het hart op de juiste plaats en kan doorzetten in moeilijke omstandigheden. Voor mij is hij dus de ideale nieuwe lijsttrekker.”