Raadslid vindt gestolen fiets

Herentals - Peter Verpoorten, gemeenteraadslid voor Groen in Herentals, is een beetje tevreden. Na wat speurwerk heeft hij de gestolen fiets van zijn echtgenote gevonden. “Nu mijn fiets nog”, zegt Verpoorten. Ruim een week geleden namen dieven de fietsen mee van Peter en zijn echtgenote Bieke. Die stonden, allebei uitgerust met een kinderstoeltje, slotvast voor de deur van de woning van het koppel in de Hikstraat.

“Omdat ik wist dat je die sloten niet ze gemakkelijk forceert, heb ik de voorbije dagen veel gewandeld in de buurt”, verklapt Peter Verpoorten. “Gisteren was het prijs. In het ...