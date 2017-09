Verzekering weigert prothese te betalen na arbeidsongeval: “Ik ijver al negen jaar voor been als Hannelore”

Zandhoven - Patrik Van Tendeloo (46) uit Viersel leeft mee met Hannelore Vens, de jonge vrouw die na een benefiet vorige week twee elektronische beenprothesen ter waarde van 90.000 euro krijgt. Patrik procedeert noodgedwongen bij de arbeidsrechtbank om na een arbeidsongeval ook zo’n prothese te krijgen.

De situatie van Patrik is wel anders dan die van Hannelore. Negen jaar geleden verloor hij zijn been bij een arbeidsongeval. Hoewel bij een arbeidsongeval de verzekering verplicht is de patiënt een een ...