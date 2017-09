Geweld tegen politie: districtsbestuur wil betrokken worden bij overleg

Borgerhout - In Antwerpen steekt het districtsbestuur van Borgerhout de hand uit naar het stadsbestuur, politie en andere diensten die elk vanuit hun bevoegdheid een bijdrage kunnen leveren aan een oplossing voor het aanhoudende geweld tegen politieagenten. Dat het stads- en districtsbestuur heel uiteenlopende politieke visies hebben, mag volgens districtsburgemeester Stephanie Van Houtven (sp.a) geen onoverkomelijk obstakel vormen. “In essentie willen we allemaal hetzelfde: de rust moet zo snel mogelijk terugkeren”, zegt ze.

Foto: vrt

De Antwerpse districten zijn niet bevoegd voor veiligheid op hun grondgebied, maar kunnen wel initiatieven nemen op het vlak van onder meer jeugdbeleid. “Ik ga me niet bemoeien met het repressieve luik, al pleit ook ik voor een nultolerantie ten opzichte van geweld tegen de politie”, aldus Van Houtven. “Vanuit het district werken we wel al jaren hard aan de heropleving van Borgerhout: straten en pleinen werden heraangelegd, er werden heel wat buurtinitiatieven opgestart en samen met organisaties als JES en Kras worden jongeren opgeleid tot ‘pleinpatrons’ om spanningen rond het gebruik van de weinige open ruimte te voorkomen. Maar we mogen niet blind zijn voor de problemen die zich toch nog stellen.”

Het districtsbestuur vraagt nu om meer betrokken te worden bij het overleg rond de aanpak van het geweld. “Het heeft geen zin dat ieder zich ingraaft in de eigen stellingen, we moeten bekijken hoe iedereen een bijdrage kan leveren aan een oplossing”, vindt Van Houtven. “Het systeem van breken/buigen/bouwen heeft in het verleden al gewerkt in Deurne: eerst de rotte appels identificeren en bestraffen en vervolgens de meelopers op het juiste pad krijgen en positieve alternatieven bieden.”