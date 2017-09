Nathan wil grootmoeder na twee jaar afwezigheid verrassen, maar zij ziet hem niet staan

Twee jaar lang was Nathan weg van huis, door zijn job als marinier. Nu hij eindelijk naar huis mocht voor een tijdje, wilde hij zijn oma verrassen, maar dat liep niet zoals hij in gedachten had, met hilarisch gevolg van dien.

“Oma je moet echt naar buiten komen, er zit hier een gigantische schildpad!” Met deze woorden werd de 74-jarige Mena naar buiten gelokt. Als verrassing stond haar kleinzoon Nathan haar op te wachten, maar dat had de oma maar héél laat door.

“Ik zie die schildpad dus echt niet he”, klonk het. Alle tantes, nichtjes, nonkels en neefjes konden hun lach niet meer inhouden. “Kijk eens wat verder”, zei de mama van Nathan. Nathan besloot om gewoon voor Mena’s neus te gaan staan, en het was pas op dat moment dat de oma doorhad dat haar kleinzoon terug was. “Het maakte mij zo blij dat ik mijn oma kon terugzien na zo’n lange periode”, zegt Nathan. “Ik ben eindelijk terug bij mijn familie en dat maakt mij echt een beter mens.” De jonge marinier is nu thuis voor twee maanden om er een cursus te volgen, maar daarna moet hij zijn familie helaas vaarwel zeggen voor een opdracht van drie jaar.