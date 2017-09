Vlaamse Volksbeweging: “N-VA dreigt een doodlopend straatje in te slaan”

De Vlaamse Volksbeweging stelt zich vragen bij de langetermijnvisie van N-VA-voorzitter Bart De Wever, nu die in Het Laatste Nieuws heeft aangekondigd geen communautair getinte campagne te zullen voeren.

Bart De Wever liet maandag in Het Laatste Nieuws optekenen dat de verkiezingscampagne van zijn partij vooral rond economie, veiligheid en identiteit moet draaien. Het communautaire is daarbij geen prioriteit: “We zien na de verkiezingen wel of het erin zit.”

De Vlaamse Volksbeweging, die erg nauwe banden met de Vlaams-nationalisten onderhoudt, stelt zich voorzichtig vragen. Voorzitter Bart De Valck heeft begrip voor de partijpolitieke kant van het verhaal, maar vraagt wel duidelijkheid over de langetermijnvisie van de N-VA.

De partij “wil politiek en electoraal cashen op economische successen en op een straf veiligheids- en immigratiebeleid. Daarin heeft de N-VA-voorzitter, als partijman, groot gelijk. Nochtans is hij eveneens historicus. En dat doet de VVB toch wel de vraag stellen wat de Vlaamse strategie van Bart De Wever op langere termijn inhoudt”, klinkt het.

“Een verdere verzegeling van de communautaire diepvries betekent dat het mollenwerk van Franstalige politieke partijen in Brussel en Vlaams-Brabant ongestoord kan verdergaan. Antwerpen ligt niet ver genoeg van Brussel en de Vlaamse Rand om daar nooit van wakker te liggen, zeker niet als Vlaams-nationalistisch burgemeester”, zegt De Valck. “Daarom zal de VVB nauwer dan ooit contact houden, om de partij te wijzen op de gevaren van het doodlopende straatje dat ze dreigt in te slaan.”