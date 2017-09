Outsider Sunweb rekent op grote motoren Dumoulin en Matthews tijdens WK ploegentijdrijden

Volgende zondag vindt in het Noorse Bergen het wereldkampioenschap ploegentijdrijden plaats. Het Nederlandse Sunweb rekent op hardrijder Tom Dumoulin om het verschil te maken. Ook de Australiër Michael Matthews is van de partij.

Team Sunweb behoort niet tot het kransje topfavorieten maar de aanwezigheid van Tom Dumoulin in de zeskoppige selectie verraadt toch enige ambitie. De Nederlander is immers ook favoriet voor de individuele tijdrit die op woensdag wordt gereden. Ook Michael Matthews behoort tot het zestal. De Australiër is één van de topfavorieten voor de wegrace. De overige vier renners komen uit de Vuelta: Wilco Kelderman, Sören Kragh Andersen, Lennart Kämmna en Sam Oomen.

Bekendgemaakte selecties:

LottoNL-Jumbo: Victor Campenaerts, Gijs Vanhoecke, Lars Boom, Jos Van Emden, Stef Clement en Primoz Roglic.

Team Sunweb: Tom Dumoulin, Michael Matthews, Wilco Kelderman, Sam Oomen, Lennart Kämna, Sören Kragh Andersen.