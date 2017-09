Deze journalisten zijn niet tegen te houden: ze moéten de orkaan trotseren

Journalisten waagden zich in de gevaarlijke storm om verslag uit te brengen van de orkaan. Nochtans was het advies om binnen te blijven.

Zondag kon CNN-correspondent Bill Weir nauwelijks blijven staan in de wind. Op een bepaald moment veegde een rukwind hem bijna weg.

CNN’s @BillWeirCNN gets slammed in Key Largo by #HurricaneIrma’s wind gusts as the storm’s eyewall reaches the Florida Keys pic.twitter.com/OHYwQ7TdT7 — CNN (@CNN) 10 september 2017

Chris Cuomo battling Irma's full force in Naples. Peak gust 142 mph at 4:35 pm https://t.co/SBp2cjLCIK pic.twitter.com/Gv1IjMAQij — CNN Weather Center (@CNNweather) 10 september 2017

Op sociale media vroegen mensen zich af of zulke gevaarlijke verslaggeving wel nodig is. “Waarom vinden televisiezenders het nodig om journalisten in de storm te sturen”, klinkt het. Dat terwijl ze erop aandringen dat mensen beter binnenblijven. ”Dit is niet veilig. Geef het goede voorbeeld”, zei iemand anders.

Weerjournalist Simon Brewer ging bijvoorbeeld de windsnelheid meten.

@SimonStormRider getting wind measurements out in the eyewall as well. Got a 117 mph wind gust. pic.twitter.com/PVEPP8FbtB — Juston Drake (@JustonStrmRider) 10 september 2017

De traditie van journalisten die zich in gevaarlijk weer wagen gaat al decennialang mee. Maar niet iedereen is overtuigd van het nut ervan, laat staan de nieuwswaarde. Vaak kunnen de journalisten maar weinig informatie geven terwijl ze bijna worden weggeblazen.

This is what the eyewall of Hurricane #Irma looks like. Watch The Weather Channel for continuing storm coverage. pic.twitter.com/7U7JzbVo3Z — The Weather Channel (@weatherchannel) 10 september 2017

Dit verslag van de woelige zee ziet er ook verre van veilig uit.

#Miami is being pounded by wind and rain from #Irma. @mikeseidel has a look at the deteriorating conditions. pic.twitter.com/OQDgJxsWaQ — AMHQ (@AMHQ) 10 september 2017

CNN-journalist Chris Cuomo geeft toe dat “in een storm gaan staan niet verstandig is”. Toch zien journalisten een meerwaarde in de liveverslaggeving van een orkaan. Ze maken kijkers bewust van het gevaar van een orkaan, waardoor ze het gebied verlaten. Dat het spectaculaire beelden oplevert, is mooi meegenomen.