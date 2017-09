Deze zestienjarige verbaast de wereld met zijn prachtige én gezonde dessertjes

Wie denkt dat veganistische desserts er niet lekker kunnen uitzien, moet maar eens naar de Instagram van de zestienjarige Jose surfen. Onder de naam Naturally.Jo deelt hij er foto's van zijn eigen kleurrijke creaties die van hem in geen tijd een ster hebben gemaakt op sociale media.

"Het leven is te kort om saai te eten", zo klinkt het op het profiel van de zestienjarige Jose en daar wil hij duidelijk zelf zijn steentje aan bijdragen. Naast naar school gaan, houdt hij zich dan ook vooral bezig met in de potten roeren. En dat resultaat mag op Instagram gezien worden. De foto's van zijn dessertjes en ontbijten kunnen steevast op heel wat enthousiasme rekenen van zijn bijna 500.000 volgers.

Bijzonder is dat al dat kleurrijk lekkers veganistisch is en dus zonder melk, yoghurt of room werd gemaakt. Wel maakt hij vaak gebruik van ingevroren vruchten zoals blauwe bessen en frambozen. Het ziet er in elk geval allemaaml heerlijk uit en gezond is het bovendien ook, twee vliegen in één klap dus.

Which slice would you pick? ?????? Vegan cheesecakes: choco-mint, blackberry, blueberry, strawberry, passion fruit, chocolate & cherry ???? Love this cake party! ? Een bericht gedeeld door J o s e (@naturally.jo) op 4 Sep 2017 om 6:15 PDT

ECLIPSE Smoothie Bowl ???????? Topped with frozen blueberries & blackberries, sprinkles and a chocolate moon ???? Made just with frozen bananas, blueberries and butterfly pea powder. Inspired by today's eclipse! ???? Een bericht gedeeld door J o s e (@naturally.jo) op 21 Aug 2017 om 6:37 PDT

To Infinity & Beyond ???? Yay or Nay? Galaxy ice creams made with coconut milk, coconut nectar, butterfly pea tea & blueberry juice ???? Interstellar Popsicles! ???? Een bericht gedeeld door J o s e (@naturally.jo) op 1 Aug 2017 om 6:18 PDT