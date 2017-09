Garbine Muguruza heeft als eerste speelster ticket voor WTA Finals beet

Garbine Muguruza is als eerste tennisster zeker van een plaats op de WTA Finals, het officieuze WK met de beste acht speelsters van het jaar.

Muguruza is de huidige nummer 1 van de wereld. Ze loste vandaag/maandag bovenaan de ranking de Tsjechische Karolina Pliskova af. Voor de 23-jarige Muguruza is het de eerste week als WTA 1.

De Spaanse won dit jaar Wimbledon, haar tweede grandslamtitel na Roland Garros 2016. Op de Australian Open haalde ze de kwartfinales, op Roland Garros en de US Open de achtste finales. Vorige maand pakte Muguruza de eindzege op het prestigieuze toernooi van Cincinnati. De WTA Finals worden van 22 tot 29 oktober in het Singaporese Kallang gespeeld. Vorig jaar kroonde de Slovaakse Dominika Cibulkova zich tot officieuze wereldkampioene na winst in de finale tegen de Duitse Angelique Kerber. Muguruza strandde in de groepsfase.