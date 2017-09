Deze trends op de New Yorkse modeweek kan je nu al dragen, als je durft

De New Yorkse modeweek geeft modeminnende dames al een idee wat volgende lente in de mode zal zijn, maar er zitten ook trends tussen die je al in de herfst kan uitproberen. Dit jaar spotten kenners er al twee, al zijn die niet voor doetjes.

Jeans over leer

Laat geen twijfel bestaan over een jeansshort als het weer er niet naaris: draag het kledingstuk gewoon boven een lederen broek of legging, zoals gezien bij Alexander Wang.

Alexander Wang Foto: Catwalkpictures

Body’s uit de broek

Tom Ford stuurde modellen met een extra blote versie van het befaamde Baywatch-badpak op de catwalk en liet het net boven een losse broek uitkomen. Het wordt de lente van het heupbeen. Dit najaar combineer de trend best met een trench erover.

Tom Ford Foto: Catwalkpictures

Overalls

Het jumpsuit wordt extra stoer, alsof je zo een motorkap kan openen om aan een auto te sleutelen. Denk aardetinten voor een extra no nonsense-effect decolleté maakt het op en top vrouwelijk.

Tibi / Jason Wu Foto: Catwalkpictures

Opvallende overjassen

Nog op zoek naar een jas: speel dan op safe, maar niet te. Geef bijvoorbeeld de voorkeur aan een stuk met klassiek ruitjespatroon in plaats van een effen variant.

Victoria Beckham / Calvin Klein Foto: Catwalkpictures

Transparant

Al jaren hip en ook komend voorjaar in de mode: transparante kleren. Reden te meer om de trend een kans te geven in de herfst. Stijltip: ga niet volledig doorzichtig, laat liever iets aan de verbeelding over met slim gekozen doorkijkzones.