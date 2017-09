Cercle Brugge-middenvelder Omolo riskeert twee speeldagen schorsing

Brussel - Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag twee speeldagen schorsing en een boete van 200 euro minnelijke schikking voorgesteld aan Johanna Omolo. De middenvelder van Cercle Brugge werd afgelopen weekend op de vijfde speeldag in de heenronde van de Proximus League (1B) rechtstreeks van het veld gestuurd.

In de blessuretijd van de thuiswedstrijd tegen Beerschot Wilrijk (0-1) maakte Omolo een slaande beweging naar doelpuntenmaker Mo Messoudi terwijl de bal niet in het spel was. De fase ontsnapte evenwel niet aan de aandacht van scheidsrechter Luc Wouters, die de Keniaanse middenvelder de rode kaart toonde.

Tenzij Cercle Brugge verhaal gaat halen bij de Geschillencommissie van de KBVB, is Omolo geschorst voor de competitiewedstrijd op het veld van Roeselare (17/09) en de bekerwedstrijd in de zestiende finales van de Croky Cup tegen KRC Genk (20/09).