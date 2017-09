Samen met je (klein)kind naar de film in GC Oude Pastorij

Essen - Zin in een vrolijke kinderfilm? Het kan dichtbij huis. vzw Kobie en de Gezinsbond Essen organiseren op woensdag 13 september om 14u de animatiefilm Solan & Ludwig.

Het verhaal gaat over de opschepperige eend Solan, de verlegen egel Ludwig en de vriendelijke uitvinder Reodor.

Samen moeten ze aan de slag om de inwoners van een naburig dorp te verslaan in de grote kaasrace. Daarbij zijn alle middelen toegestaan. Met de overmoedige Solan aan het roer, staat er veel meer op het spel dan enkel een bol kaas. Het wordt een gevaarlijke race over ravijnen, bevroren meren en door bossen vol hongerige beesten.

In deze uitermate frisse animatiefilm staan de koddige personages garant voor heel veel humor en plezier. Maar tegelijk is dit ook een ode aan de fantasie en het talent om onder alle omstandigheden het hoofd boven water te houden. En als de nood het hoogst is… heeft Reodor altijd wel een slimme uitvinding achter de hand.



In deze uitermate frisse animatiefilm staan de koddige personages garant voor heel veel humor en plezier.

Woensdag 13 september 2017

14.00 uur

GC de Oude Pastorij

VVK 3,00 euro - ADK 5,00 euro

Koop alvast je ticket via www.essen.be/kobie