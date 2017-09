Matroos Flandria slaat overboord

Antwerpen - Voor de ogen van een honderdtal lezers van Gazet van Antwerpen, die deelnamen aan de Scheldetocht voor lezers, viel zondagavond rond 18.30u een matroos van de Flandria 24 bij het afmeren overboord tussen het schip en de wal.

De lezers hadden net een trip van zowat een uurtje achter de rug. Omdat reeds een tweede matroos op de wal stond om de trossen aan te nemen, kon de man bliksemsnel worden gered. Terwijl de kapitein het schip van de kant hield, ging de tweede matroos plat op de wal liggen en trok met de hulp van een aantal toegesnelde toeschouwers de drenkeling uit het water.

Eigenaar Philip De Prest, die bij het begin van de zomer de Flandria 24 overnam en Flandria een nieuwe start gaf, werd direct verwittigd. “We hebben er direct al het personeel nog eens aan herinnerd dat, zeker bij manoeuvres, een zwemvest moet worden gedragen. Gelukkig is dit incident goed afgelopen. Dit dan dankzij het feit dat we nog in augustus, met de hulp van het centrum voor de binnenvaart Cenflumarin, oefeningen hebben gedaan. Men realiseert zich vaak niet hoe gevaarlijk de Schelde kan zijn.”