Overnachten in ’t kleinste huisje van Antwerpen: “Je kan zo’n ‘slow cabin’ oppakken en elders weer neerzetten”

Kiel -

Met zijn veertig vierkante meter is de Slow Cabin van Xavier Leclair sinds dit weekend het kleinste vrijstaand huisje van ’t Stad. “Dit is het eerste prototype, ik heb er meteen zelf een nachtje in geslapen”, zegt Leclair (38). Nog tot 17 september kunt u dit mobiele ecohuis aan deSingel zelf ontdekken tijdens het Festival van de Architectuur.