Beyoncé lanceert pet die mensen met krullen of een staartje blij zal maken

Heel wat fans zijn door het dolle heen op Twitter en dat enkel en alleen omdat Beyoncé in haar nieuwste Ivy Park-collectie een pet lanceert die ook door vrouwen met een flink afrokapsel, krullen, een staartje of een dot gedragen zal kunnen worden.

Je wilt wel een baseball cap dragen, maar dat lukt nooit omdat je te veel krullen hebt of net een staartje of dotje? Wel, aan die fans heeft Beyoncé gedacht met haar nieuwste collectie voor haar sportlabel Ivy Park. En dat kan op Twitter op heel wat applaus rekenen, zelfs van mensen die helemaal niet zo dol zijn op de superster.

Hier en daar klinkt het zelfs dat Beyoncé iets fantastisch heeft uitgevonden en daarom een ware innovator is. Vooral de Afro-Amerikaanse vrouwen onder hen zijn blij dat er eindelijk eens aan hen als doelpubliek werd gedacht. "Vrouwen met een kleurtje hebben dit al jaren nodig, maar niemand gaf genoeg om ons om het ook werkelijk te ontwerpen", klinkt het onder meer.

Het item is gemaakt van rood fluweel en is lang achter opengemaakt met enkel een brede elastiekband zodat er plaats is om een flinke bos krullen door te stoppen. De pet kost een kleine dertig euro en is binnenkort verkrijgbaar via de website van Topshop.

BEY THEN CHANGED THE GAME OMGNANDFNJRENWJ pic.twitter.com/s95I8qmYg7 — wound (@rocyonce) 6 september 2017

The woman knows her audience. Women of color needed stuff like this for years. No one else cared to design for us. — Eva DuFerme (@EvaDuferme) 6 september 2017