Herinrichting zwart kruispunt start ten vroegste over een jaar

Mechelen - De herinrichting van het kruispunt op de R6 in Mechelen-Noord waar zaterdag opnieuw slachtoffers zijn gevallen, start ten vroegste in het najaar van 2018. Net zoals in Sint-Katelijne-Waver komt er een fly-over.

Bij de zware klap op het kruispunt van de R6 met de Antwerpsesteenweg vielen zaterdagochtend twee doden, twee lichtgewonden en een zwaargewonde. Een van de betrokken voertuigen is door het rood gereden. “Uit het eerste nazicht van de politie blijkt dat de verkeerslichten correct werkten”, zegt Nele Poelmans van het parket.

Over de vernieuwing van het kruispunt wordt al vele jaren gesproken. In het najaar van 2018 of in het voorjaar van 2019 is het eindelijk zover. Deze week wordt eerst gestart met de bouw van de fly-over op het kruispunt met de Liersesteenweg. “Normaal zouden we beide viaducten tegelijk bouwen, maar door de opening van het nieuwe ziekenhuis in het najaar van 2018 dreigde een mobiliteitsinfarct op de Liersesteenweg”, vertelt Jef Schoenmaekers, woordvoerder van het Agentschap Wegen en Verkeer Antwerpen.