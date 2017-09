Bezielster Mechelse monumentenzorg gaat met pensioen

Mechelen - Michèle Eeman (63), diensthoofd van de stedelijke dienst Monumentenzorg in Mechelen, gaat eind dit jaar met pensioen. Daarvoor is ze zondag tijdens de Open Monumentendag al in de bloemetjes gezet.

Eeman begon in Mechelen in 1978 met het inventariseren van het erfgoed. Tot de kunsthistorica in 1981 bij de stad aan de slag ging. “Ik richtte er een eenmansdienst Monumentenzorg op”, zegt ze. Onder haar impuls groeide de aandacht voor het historisch erfgoed in de stad. Niet alleen bij de politiek, maar ook bij de Mechelaar.

“Ik ben echt verliefd geworden op deze stad. Door de jaren konden wij de sloop van onder meer de Oude Vleeshalle voorkomen en de verkoop van het Schepenhuis. Onze stad telt ondertussen 400 beschermde monumenten. De meeste panden zijn niet langer verwaarloosd, maar mooi opgeknapt”, vertelt Michèle Eeman.

Voor die rijk gevulde carrière van 36 jaar is ze gisteren in de bloemetjes gezet. “Achter de schermen is zij de drijvende kracht, de niet aflatende voorvechtster, de gepassioneerde pleitbezorgster en de ultieme verdedigster van ons monumentenbeleid. Bedankt voor al die inzet”, zegt schepen van Monumentenzorg Greet Geypen (Open Vld).