Gene Bervoets zet hulpactie op poten voor getroffen eiland Sint-Maarten, waar zijn kinderen wonen

Gene Bervoets zet vanuit zijn woning in Antwerpen-Noord een hulpactie op voor Sint-Maarten. Logisch, zijn zoon en dochter wonen en werken op het zwaar getroffen eiland.

Gene Bervoets woonde tijdens een relatie zelf vijf jaar op Sint-Maarten. Zijn twee oudste kinderen Tadzio en Ayumi, intussen jonge dertigers, groeiden er op. Tadzio heeft een leidinggevende functie bij de plaatselijke Nature Foundation die het milieu op het eiland probeert te beschermen. Ayumi werkt voor de overheid van Sint-Maarten.

“De liefde voor een vrouw bracht me naar Sint-Maarten, de liefde voor acteren bracht me weer naar Antwerpen”, zei hij ooit.

“Na de verwoestende passage van orkanen Irma en José verloopt de communicatie met mijn zoon en met mijn dochter heel erg moeizaam”, meldt Bervoets. Al is het nieuws over hen relatief positief. Hun woningen hebben Irma getrotseerd en ze bezitten drinkwater. Bervoets wil helpen en doet daarom deze oproep: “De inwoners zijn het dak boven hun hoofd kwijt, ze zijn op zoek naar voedsel en drinken en worden geteisterd door plunderingen. Er is meer dan 1,2 miljard euro nodig om onder andere scholen en ziekenhuizen opnieuw op te bouwen. Daarnaast is de toegankelijkheid voor de reddingswerkers beperkt door de enorme schade. Bij onze noorderburen is de organisatie Ocan gestart met een inzamelactie. Nu wil ik het ook hier in België mogelijk maken om ons steentje bij te dragen. Na de inzamelactie zal ik met mijn zoon en dochter overleggen hoe het geld zo snel mogelijk terechtkomt waar het echt nodig is.”

In de loop van zondag stond de teller op een kleine 1.500 euro. Wie wil schenken, geeft op het internet de zoektermen ‘Help Sint Maarten Kadonation’ in.