Na massale knokpartij op het Kiel: “Cliënt heeft geen kracht in zijn handen, laat staan om te slaan”

Kiel - De drie verdachten die zijn opgepakt na de massale vechtpartij van afgelopen woensdag op het Kiel, komen morgen voor de raadkamer. Eén van hen is een 52-jarige man die volgens zijn advocaat niets met de feiten te maken heeft.

De knokpartij, waarbij hamers, messen, staven en ook een alarmpistool zijn gebruikt, was het resultaat van een banaal geval van verkeersagressie. Op de Sint-Bernardsesteenweg voelde een lid van de familie C. zich gehinderd door een overstekende voetganger, die lid is van de familie B. Er werd gescholden en er ontstond een schermutseling waarbij een neppistool werd getrokken. Een lid van de familie B. bracht het neppistool naar de politie, maar ondertussen verzamelde de familie C. in de buurt handlangers om samen naar het huis van de familie B. te trekken. Op camerabeelden is te zien hoe daar een vechtpartij ontstaat met messen, hamers en staven. Uiteindelijk werden drie leden van de familie B. opgepakt, en zouden verschillende leden van de familie C. in het ziekenhuis belanden.

Eén van de opgepakte mannen is een 52-jarig lid van de familie B. “Hij wordt er door de familie C. van beschuldigd iemand te hebben aangevallen met een zwaard, maar in feite gaat het om een man die op krukken loopt en die zelfs de kracht in zijn handen niet heeft om een voorwerp vast te houden”, zegt zijn advocaat ­Thibaud Delva. “De man had een riem om de handen, maar helemaal niet om ermee te vechten. Hij had die bij zich omdat hij hem zelf niet kan vastmaken en dus aangewezen is op iemand anders om dat te doen.”

De advocaat stoort zich ook aan de houding van de familie C. “Zij doen zich voor als het grote slachtoffer, terwijl zij het wel zijn die de familie B., onder wie dus mijn 52-jarige cliënt, hebben aangevallen.”

