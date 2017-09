Antwerpse spoedarts Kevin Vereecken gelooft niet in aanpak Maggie De Block: “Ik heb collega’s zien instorten”

Uit onderzoek blijkt dat de helft van de spoedartsen overweegt te veranderen van job vanwege de stress en de werkdruk. De Antwerpse spoedarts Kevin Vereecken herkent zich hier volledig in. “Ik ken zelf een collega die uit het leven is gestapt en een andere die thuis zit met een zware depressie”, zegt hij. “De remedies die minister De Block voorstelt, helpen niet.”

Kevin Vereecken is spoedarts in een Antwerps ziekenhuis. Hij is ook gemeenteraadslid voor de N-VA. “Maar ik doe mijn verhaal als arts, niet vanuit een partijpolitieke overweging”, zegt hij.

Zaterdag ...