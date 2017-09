Wetenschapswinkel

Waarom vliegen er tegenwoordig zo weinig insecten tegen de autoruit? 0

Wouter Florizoone, Heverlee

‘Een insectenkerkhof’, zo viel volgens Wouter Florizoone zijn auto het beste te beschrijven als hij er vroeger een lange rit mee had gemaakt in de zomer.

‘Als we terugkwamen van een reis door Frankrijk, moesten we telkens vaststellen dat er heel wat insecten gesneuveld waren op de voorkant van de auto. Maar bij de laatste rit, komende van Noord-Spanje, was er nauwelijks ...