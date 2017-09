Turnhout - In het crematorium van Turnhout is zaterdag een pakkende afscheids-plechtigheid gehouden voor peuter Laura. Het kindje stierf een week eerder bij een dramatisch verkeersongeval.

Laura was vlak bij haar ouderlijke woning in de Taeymanslaan in Turnhout op straat aan het spelen toen een buurman en familielid wilde vertrekken met zijn auto. De bestuurder merkte het kind niet op en ...