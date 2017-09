Olen - Verzamelaars kijken er elk jaar reikhalzend naar uit: de nieuwe bierviltjes van de Olense jaarmarkt. Daarop wordt telkens een Olense legende uitgebeeld.

Met de bierviltjes slaan ze in Olen al voor het vijfde jaar op rij twee vliegen in één klap. Er wordt reclame gemaakt voor de jaarmarkt in Olen-centrum en in dezelfde adem worden de legendes levend gehouden. ...