Merksplas - In Kinderclub De Spetter in de Pastoriestraat was het zaterdag feest. De vroegere pastoors-woning is uitgebreid met een nieuwbouw om over voldoende plaats te beschikken.

De gemeentelijke kinderopvang De Spetter startte vijftien jaar geleden. Zowel het aantal kinderen als het aanbod is in die periode fel gegroeid. “Voor de uitbreiding hadden we plaats voor 77 kinderen”, ...