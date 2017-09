Wuustwezel -

De bloemenparade in Loenhout was er weer eentje om duimen en vingers af te likken. Maar liefst vier miljoen dahlia’s fleurden de straten van het dorp op. Tranen van vreugde waren er bij de stoere amokmakers van buurtschap Notelaar, want zij kaapten de eerste prijs weg in deze 66ste editie weg.