Bakelants sneuvelt in de sprint, Ulissi snelste van kopgroep in GP Montréal

De Italiaan Diego Ulissi (UAE) heeft de Grand Prix van Montréal gewonnen, de tweede Wereldbekerwedstrijd in Canada. Na een nerveuze aanloop waarbij het aanvallen regende, slaagde een groepje van zes zich uiteindelijk los te rukken van het peloton der favorieten. Jan Bakelants leek even die sprint te gaan winnen, maar ten slotte kwam Ulissi nog stevig opzetten en verschalkte hij de Belg. De Italiaan volgt op de erelijst Greg Van Avermaet op, die nog de spurt van het achtervolgende groepje der favorieten won.

Rond het domein van de Universiteit van Montréal moesten de renners in 17 rondjes 205,7 kilometer afleggen, daarin twee hindernissen. Als eerste is er de Côte Camillien-Houde (1,8 km aan 8 procent) en een kleine zes kilometer later volgt de Côte de Polytechnique (800m aan 6 procent). Wie wil winnen, moet de sterkste benen hebben op de Avenue de Parc (560m aan 4 procent). Spek naar de bek van de Van Avermaets, Sagans, Matthewsen en Gilberts van deze wereld.

Nerveus peloton

De eerste aanvallers van de dag waren twee thuisrijders, de Canadezen Benjamin Perry en de nationale kampioen Matteo Dal-Cin. Zij kregen algauw een voorsprong van ruim vier minuten. In het peloton was de sfeer nerveus, zeker toen de Parijs-Roubaixwinnaar van 2016, Mathew Hayman, aan de boom schudde. Het peloton brak in twee stukken, het grootste slachtoffer was Peter Sagan, de winnaar van zaterdag in Québec. De Slovaakse wereldkampioen verzeilde in het tweede deel van het peloton, terwijl Greg Van Avermaet en Michael Matthews wel vooraan alert waren meegegaan. Lang duurde de paniek niet, de ploeg van Sagan piloteerde zijn kopman weer veilig tot bij de eerste groep, waardoor het peloton weer samensmolt.

Ondanks alle nervositeit achter hen behield het duo vooraan toch zijn voorsprong, maar halfweg koers ging het licht toch ook stilaan uit. Cannondale kreeg hulp van Sunweb, die met Michael Matthews een kandidaat-winnaar hadden in de achtervolging. Ook Lotto-Soudal hielp mee en samen grepen ze de twee vluchters op een dikke zeventig kilometer van de streep. Het peloton bleef na de samensmelting nerveus waardoor aanval na aanval plaatsvond. Tot uiteindelijk tien renners een kopgroep vormden, onder hen één landgenoot: Dylan Teuns. Ze sprokkelden zo’n halve minuut voorsprong bij elkaar. Achter hen zette Sunweb de achtervolging in bij het peloton. Net voor de Camillien-Houde op 24 kilometer van de meet werd het tiental weer gegrepen.

Imponerende wereldkampioen

Bettiol, die eerder ook al het vuur aan het lont stak, probeerde het bij de samensmelting opnieuw. In zijn zog kreeg hij onder anderen zijn ploegmakker Rigoberto Uran en Sean De Bie mee. Door dat manoeuvre moest Peter Sagan opnieuw een kloofje dichten, dit keer had hij niet echt ploegmakkers in steun. Maar hij dichtte zelf soepel het gaatje op het peloton. De wereldkampioen besefte dat hij wat meer vooraan moest postvatten en gleed imponerend naar voren tot bij een groepje dat een aantal meter voor het peloton uit fietste.

Met nog 21 kilometer te gaan verscheen Jan Bakelants ten tonele, maar verder dan een handvol seconden kwam hij niet. In het peloton viel het tempo geen seconden stil, ploegen wisselden elkaar af in de achtervolging op de vluchters. Bakelants werd bijgehaald door een vijftiental renners. De nervositeit bleef aanhouden, maar achter hen twijfelde het peloton, dus kregen zestien renners een voorsprong van bijna veertig seconden. Onder hen twee landgenoten: Bakelants en opnieuw Teuns. Ook bij die groep waren Marco Marcato, Bauke Mollema, Tony Gallopin, Diego Ulissi, Jack Bauer, Peter Kennaugh, Tom-Jelte Slagter, Jesus Herrada, Matthias Frank, Albasini en Lukas Pöstelberger.

Tempoversnelling Henao en Wellens

In het fel uitgedunde peloton bleven Sagan, Uran en Van Avermaet achter. Ze loerden naar elkaar, maar niemand was er echt toe bereid de kastanjes uit het vuur te halen. Henao reed weg bij Sagan en co. en sloeg meteen een kloof. Ook Tim Wellens besloot dat het vooraan te doen was en reed in een indrukwekkend tempo tot bij Henao. Wellens en Henao werden echter weer bijgehaald. Vooraan was Mollema stevig aan de boom gaan schudden, waardoor Teuns er vooraan af moest. Door dat tempo bleven ze vooraan nog maar met z’n zessen over. Op 7 kilometer van de meet hebben ze nog 20 seconden voorsprong. In de achtervolging prikten Peter Sagan en Van Avermaet wel eens, maar wegkomen, lukte geen van beiden niet. Het ging er steeds meer naar uitzien dat de zes vooraan het gingen beslechten, want ook Tom Dumoulin kreeg het tempo niet hoog genoeg voor zijn kopman Michael Matthews.

Vooraan sloeg in de laatste kilometers uiteindelijk de klad erin. Tony Gallopin blies de vlotte samenwerking op door een versnelling op anderhalve kilometer van de streep. Mollema ging in de achtervolging op de Fransman en sleurde zijn vier metgezellen mee. De zes zouden gaan sprinten voor de zege. Bakelants zette met zicht op de meet hoopvol aan, maar werd uiteindelijk nog geremonteerd door snelle man Diego Ulissi. Ulissi haalde het op de meet voor Jesus Herrada en Tom-Jelte Slagter. Bakelants moest tevreden zijn met een vierde stek. Van het groepje der favorieten eindigde Greg Van Avermaet als eerste voor Matthews en Sagan. Vanmarcke werd tiende.

#GPCQM @jesushl90 (2º), en el podio del GP Montréal junto a Ulissi (UAD, 1º) y Slagter (CDT, 3º). ¡Gran labor del conquense! pic.twitter.com/LdyX3JHUMx — Movistar Team (@Movistar_Team) 10 september 2017

Top tien rituitslag

1. Diego Ulissi

2. Jesus Herrada

3. Tom-Jelte Slagter

4. Jan Bakelants

5. Bauke Mollema

6. Tony Gallopin

7. Greg Van Avermaet

8. Michael Matthews

9. Peter Sagan

10. Sep Vanmarcke

Bekijk hier de volledige uitslag!