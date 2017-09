Nijlen - De benefiet georganiseerd door de ouders van Tibe Hellemans (10), die lijdt aan het Smith-Magenis-syndroom, werd een groot succes. Meer dan 600 mensen zakten af naar de parochiezaal in Nijlen om er hun steun te betuigen.

“Dit had ik echt niet verwacht”, zegt een zichtbaar geëmotioneerde vader Gerry. “Het is de eerste keer dat ik zoiets organiseer en ik wist niet wat ik mocht verwachten. We hadden 400 voorinschrijvingen, ...