Burgemeester De Wever op werkbezoek in Marokko: “Inzake beveiliging kunnen we hier heel wat leren”

Antwerpen - Antwerps burgemeester Bart De Wever is zondagnamiddag in Casablanca geland en meteen op de bus gestapt voor een korte ‘sightseeing tour’ door de stad. De Wever is samen met een delegatie afgevaardigden van de lokale en federale politie en de kabinetten onderwijs en jeugd op werkbezoek in Marokko. De eerste dagen zal de burgemeester ontmoetingen hebben met verschillende politionele diensten.

Tijdens zijn korte verblijf heeft de burgemeester al we wat opgestoken. “De gesloten samenwerkingsakkoorden tussen de Marokkaanse en Belgische politie, die ook belangrijk zijn voor Antwerpen, moeten worden uitgevoerd”, zegt De Wever. “Er zijn al uitwisselingen geweest, er komen er nog. Het is interessant om hun ervaringen inzake beveiliging en de strijd tegen terrorisme te horen. Marokko is al enkele jaren vrij van aanslagen. Daar kunnen we wat van leren.”

De delegatie trekt woensdag naar Nador en Oujda in het noordoosten van Marokko. Hier worden enkele samenwerkingen met schooltjes en jeugdorganisaties bezegeld. De burgemeester zal verder ook ontwikkelingsprojecten bezoeken die zijn opgezet door Antwerps-Marokkaanse verenigingen en die gesteund worden door de stad.

Foto: KVH

Kritiek gecounterd

Net in Casablanca aangekomen heeft De Wever een exclusieve rondleiding gekregen in de Grote Moskee. “Heel indrukwekkend. Casablanca doet denken aan Europese steden, zoals Barcelona. De Oriental (de regio in het noordoosten, red.) die we later bezoeken, zal minder rijk ogen.”

De burgemeester counterde de kritiek op sociale media op zijn werkbezoek aan Marokko, terwijl hij zou weigeren te praten met de Marokkaanse gemeenschap in Antwerpen. “Ik weiger niet te praten, maar ik ga liever niet in op gemediatiseerde ontmoetingen. Er is nog altijd overleg, dit werkbezoek is daar een resultaat van.”

De burgemeester betreurt ten slotte dat vertegenwoordigers van vzw Steunproject, met wie de stad een samenwerkingsakkoord heeft en wiens projecten de burgemeester zal in Oued Daloud zal bezoeken, hebben afgehaakt vanwege de spanningen.