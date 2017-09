Vrouw overlijdt enkele dagen na val in Brico Luchtbal, haar man zoekt nu getuigen

Luchtbal-Rozemaai - Antwerpenaar Yvan Van den Bergh verloor zijn vrouw eind juli, enkele dagen nadat ze ten val was gekomen in de doe-het-zelfzaak Brico Plan-It in de Antwerpse wijk Luchtbal. Bij Brico zeggen ze dat de vrouw onwel werd omdat ze suikerziekte had, volgens Yvan is ze uitgegleden op de natte vloer. Daarom lanceert hij nu een oproep naar de twee getuigen die haar hebben geholpen vlak na haar val.

Het regende fel toen Yvan en zijn vrouw naar de doe-het-zelfzaak wilden gaan. Yvan zette zijn vrouw voor de deur af en ging vervolgens op zoek naar een parkeerplaatsje. Toen hij de zaak binnenkwam, hoorde hij zijn naam roepen. “Het was mijn vrouw, angstig”, zegt hij aan ATV. “Ik zag meteen dat ze plat op haar rug op de grond lag, met twee mannen naast haar.”

Zijn vrouw was gevallen en werd zwaargewond naar het Middelheim-ziekenhuis overgebracht. Daar overleed ze vier dagen later aan haar verwondingen. Volgens Yvan is dat de schuld van Brico. De vloer was nat, waardoor zijn vrouw is uitgegleden en daar hadden ze iets aan moeten doen. Brico stelt echter dat de vrouw onwel was geworden en was flauwgevallen en dat de verantwoordelijkheid dus niet bij hen ligt.

Groot was de verbazing bij Yvan toen hij een brief in de bus kreeg van de verzekeringsmaatschapiij van Brico, nog voor hij zelf een klacht had ingediend. “Voor ik zelf in actie ben geschoten, probeerden ze zich al in te dekken”, zegt de man. “Ze verklaarden dat ik mijn vrouw voor de deur had afgezet omdat ze zich al niet goed voelde. Dat is een leugen. Ik heb ze afgezet omdat het buiten bakken water regende. En ook niet onbelangrijk: op de afdeling intensieve verzorging hebben ze een rapport opgemaakt dat stelt dat de schade in haar hersenen absoluut niet kan komen van gewoon flauw te vallen.”

Yvan doet nu een oproep naar de twee mannen die zijn vrouw hebben geholpen toen ze op de grond lag. “Als ze deze oproep zouden kunnen zien, hoop ik dat ze zich aanbieden als getuige en gewoon de vragen van de politie eerlijk beantwoorden. Gewoon de waarheid, meer moet het niet zijn.”