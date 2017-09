Rumst - Acht voetbalteams waarvan de helft met g-sporters daagden zondagochtend op om deel te nemen aan het voetbaltornooi van Elite Athletic.

De oud-scouts Reet-Aartselaar stonden in voor hun eerste organisatie op hun thuisterrein aan sporthal Uitgedekt Schoor in Terhagen. Niet de uitslagen van de wedstrijden maar de sportiviteit was voor de ploegen uit onder meer Branst, Boom, Merksem en Schelle van het grootste belang.