Geelse kerstmusical 2017 zoekt zang- & acteertalent

Geel - Het is ondertussen traditie geworden dat er tijdens de kerstmarkt in Geel ook een heus spektakel op het menu staat. Dit jaar zal dat niet anders zijn.

De naam houden we nog even geheim, wel kunnen we zeggen dat regisseur Ief Dams en Jolien Polleunis klaar staan met een indrukwekkend scenario. Daarnaast heeft choreografe Jolanda Luijten ook haar medewerking te kennen gegeven voor de kerstmusical. Jong en oud kan dus op 16 en 17 december 2017 weer komen genieten van topentertainment gebracht door talent van eigen bodem. De voorstellingen worden dit jaar gespeeld in fuifzaal De Waai.



Inschrijven

Wie met de kerstmusical wil meespelen kan zich nog inschrijven tot en met dinsdag 3 oktober via de website http://www.fanvandimpna.be. Ook wie achter de schermen een handje wil komen helpen kan zich via deze weg inschrijven.



Infoavond

Heb je interesse om mee te acteren of figureren, maar wil je meer over de inhoud van de kerstmusical te weten komen? Of ben je al ingeschreven en ben je benieuwd naar het verhaal? Iedereen is van harte welkom op de infovergadering op dinsdag 26 september om 19u30 in de Leonardozaal van het Sint Dimpnacollege (Laar 2, 2440 Geel).



Audities

Voor de invulling van de hoofdrollen worden audities gehouden. Wie zich ingeschreven heeft ontvangt na dinsdag 3 oktober een mail met details over de audities. Noteer zondag 8 oktober alvast in je agenda, die dag plannen we alle audities in. Geen interesse in een hoofdrol, maar toon je graag je zang- of acteertalenten aan ons regieteam? Schrijf je gerust in voor de audities!