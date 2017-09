Laat eens een pootafdruk van je liefste huisdier op je arm tatoeëren

Hou je van je hond en is een gsm-achtergrond echt niet genoeg voor jou om dat te bewijzen? Dan moet je misschien eens nadenken over een levenslang aandenken aan je viervoeter misschien wel iets voor jou.

Als we Instagram mogen geloven, zijn poot-tattoos enorm populair. Het principe is eenvoudig: je steekt de voorpoot van je geliefde hond even in een badje verf, laat hem enkele stapjes zetten op een wit vel papier en een tatoeëerder kan aan de slag om de pootafdruk voor eeuwig op je been, arm of ander lichaamsdeel te inkten.

Een bericht gedeeld door Jackie Adamski (@jackieadamski) op 9 Jul 2016 om 4:48 PDT

Een bericht gedeeld door Carl McReynolds (@tattoosbycmac) op 15 Aug 2017 om 7:26 PDT

Een bericht gedeeld door Valéria Kovács (@valerink.smith) op 21 Aug 2017 om 4:44 PDT

Een bericht gedeeld door Little John's Tattoo (@littlejohnstattoo) op 7 Aug 2017 om 5:00 PDT

Een bericht gedeeld door Milk And Honey Tattoo Parlour (@milkandhoneytattoo) op 7 Sep 2017 om 11:24 PDT