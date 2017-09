Gestolen elektrische fiets terug terecht

Geel - De politiezone Geel-Laakdal-Meerhout benadrukt in al haar communicatie het belang om verdachte zaken te melden. Hierdoor heeft de politiezone al verschillende zaken opgehelderd.

Zie je iets dat verdacht is? Aarzel dan niet om de politie onmiddellijk te verwittigen op het algemeen noodnummer 101 of rechtstreeks op het nummer 014 56 47 00 voor de gemeenten Geel, Laakdal en Meerhout. Op die manier kunnen we onze ploegen gericht aansturen en mogelijk puzzelstukjes in een onderzoek bij elkaar leggen.

Zo werd in het centrum van Geel een elektrische fiets gestolen. Aan de hand van informatie die het slachtoffer aan de politie bezorgde, kon de dader gevat worden. Het gaat om een veertiger uit Geel. De fiets is terug bij de rechtmatige eigenaar.