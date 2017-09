Radio Cachot en Sprookjes enzo & Progetto Bagliori

Geel - In haar openingsweekend brengt CC de Werft op zaterdag 16 september ook voorstellingen naar terrein De Kievit en De Volmolen

Zaterdag 16 september 2017 om 19u

locatie: terrein De Kievit

Radio Cachot is muziektheater met een rauw randje. Fred brengt, ondersteund door live muziek, een verhaal over leren relativeren, leren overleven en leren een nieuwe toekomst op te bouwen binnen de vier muren van een Vlaamse gevangenis.

Prijs : 5 Euro, Vriendenprijs 1 Euro

en

Zaterdag 16 september 2017 om 20u30

locatie: terrein Volmolen

Incontri#2 is een magische vuurperformance voor iedereen vanaf 4 jaar. Bij valavond worden de vuren aangestoken en word je uitgenodigd op een eigenzinnig vuurspektakel in openlucht. Paraplu’s worden draaimolens van vuur, vuurslangen schieten weg in het donker...

Toegang gratis