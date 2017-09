Apolloniajogging in Stelen

Geel - Op zaterdag 23 september 2017 organiseren KWB Stelen en de ouderraad van VBS Kompas de zesentwintigste Apolloniajogging.

Met de steun van WTC SOS Stelen en vele Stelenaren is gezorgd voor een afwisselend parcours door het dorp en de velden rondom. Vanaf 14 u beginnen de wedstrijden.

De Apolloniajogging maakt deel uit van het criterium Geel Loopt. De criteriumkaart is verkrijgbaar op de verschillende loopwedstrijden. Ben je een Gelenaar en heb je zeven wedstrijden of meer gelopen? Dan mag je aan het wedstrijdsecretariaat van de laatste wedstrijd uit de reeks, de Vrije Natuurloop in Bel, een klein cadeautje afhalen. Als je dan niet aanwezig kunt zijn, haal je vanaf 15 oktober je cadeautje af aan de kassa van het zwembad. Een overzicht van de loopwedstrijden vind je op http://www.geelloopt.be.