Avant-première Summer 1993

Geel - Op maandag 18 september 2017 kan je in Studio Geel, Werft 1, gaan kijken naar de film Summer 1993.

Summer 1993 vertelt het verhaal van de zesjarige Frida, die na het overlijden van haar ouders naar haar oom en tante op het platteland verhuist. Zij proberen Frida op te nemen in hun gezin. Dit gaat niet zonder slag of stoot en met name hun eigen dochtertje Anna moet het ontgelden.

De film is een activiteit van Het Huis van het Kind in samenwerking met Cinemien. Het Huis van het Kind heeft een uitgebreid aanbod voor gezinnen, dit voor zowel kinderen, adolescenten als (groot)ouders. De activiteiten rond preventieve gezondheidszorg en opvoedingsondersteuning bevorderen ontmoetingen tussen gezinnen.

Het Huis van het Kind geeft, voor de film begint, om 19.30u een inleiding over het centrale thema pleegzorg. Je maakt kennis met organisaties en hulpverlening die werken rond pleegzorg in Geel. Na de film is er tijd en ruimte om na te babbelen. De toegangsprijs bedraagt 7,50 euro.

Je vindt meer info en je kan een trailer bekijken op https://cinemien.be/movie/summer-1993/.