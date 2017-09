Vier personen, onder wie twee kinderen, doodgeschoten op treinperron in Frankrijk

Vier personen, onder wie een moeder en haar twee kinderen van respectievelijk drie en vijf jaar oud, zijn zondagmiddag doodgeschoten op het perron van een treinstation in het Franse Noyon, een dorp in het departement Oise.

De slachtoffers zouden naar verluidt door een vriend geholpen zijn om weg te vluchten uit de gemeente terwijl ze achtervolgd werden door twee individuen. Eén van hen zou de partner van één van de slachtoffers geweest zijn en pleegde na de schietpartij zelfmoord. De andere verdachte is nog steeds op de vlucht. De politie houdt een klopjacht op de man. Volgens de woordvoerder van de prefectuur houdt het incident geen verband met terrorisme.

Aan het station is een perimeter ingesteld, een politiehelikopter kamt de omgeving uit. Over het motief van de daders en waarom het viertal precies wou wegvluchten, is momenteel nog niet bekend. Later zondag zal de procureur meer uitleg geven op een persconferentie.

Foto: AFP

Foto: AFP