BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie

Geel - Een grote brand, een overstroming of een stroomonderbreking? Bij een noodsituatie in onze stad, willen Geel jou graag snel verwittigen. Daarom kan Geel vanaf nu gebruik maken van BE-Alert, een nieuw systeem dat je meteen op de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon.

BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee een burgemeester, gouverneur of de Minister van Binnenlandse Zaken een bericht kan uitsturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo kunnen inwoners snel de nodige aanbevelingen krijgen. Bijvoorbeeld ramen en deuren sluiten bij een brand.

Je kan een BE-Alertbericht ontvangen via een sms, een gesproken bericht via een vaste lijn of een e-mail. Om een bericht te ontvangen, moet je je wel inschrijven. Surf hiervoor naar http://www.be-alert.be. Je kan meerdere adressen of telefoonnummers registreren. Zo blijf je steeds op de hoogte bij een noodsituatie bij je thuis, op het werk of bij je familie. Registreren is trouwens volledig gratis.