Met fiscale gunstmaatregel wil Tommelein probleem van leegstaande winkelpanden oplossen

Vlaams minister van Financiën Bart Tommelein (Open VLD) wil het via fiscale maatregelen aantrekkelijker maken om leegstaande winkelpanden om te vormen tot woningen, maar ook om wonen boven winkels te stimuleren. Dat heeft de Vlaamse liberaal zondag aangekondigd tijdens De Zevende Dag op Eén.

Wie in een winkelarm gebied een winkel wil ombouwen tot woning, kan daarvoor drie jaar vrijstelling op de onroerende voorheffing krijgen - zeg maar het kadastraal inkomen. Maar volgens minister Tommelein zijn de voorwaarden daarvoor te strak. Zo moet de winkelruimte vandaag de helft uitmaken van het volledige pand. Dus als het om een gebouw gaat met drie verdiepingen boven, is die 50 procent onhaalbaar.

Daarnaast kijkt Tommelein ook naar de kernwinkelgebieden, dus straten met veel winkels. Daar wil hij het wonen boven de winkels aanmoedigen. Als die ruimte boven winkels niet wordt bewoond, geeft dat volgens de minister “een akelige” aanblik, maar ook een “onveilig en verloederd gevoel”. Daarom wil Tommelein ook eenzelfde fiscale vrijstelling van drie jaar in het leven roepen voor wie die ruime tot woningen ombouwt.

Leegstand neemt toe

In België staat ongeveer tien procent van de winkelpanden leeg, dat is bijna een verdubbeling tegenover 2009. In Tommeleins thuisbasis Oostende gaat het over 200 panden, in Gent over een kleine 500 en in Antwerpen loopt het aantal zelfs op tot 1.400.

De bestaande drie jaar vrijstelling in Vlaanderen mist vandaag dus echter zijn doel. Jaarlijks zijn er immers slechts 30 à 40 aanvragen, waarvan er door de strenge voorwaarden, maar een tiental kunnen worden goedgekeurd. “Wetgeving waar geen gebruik van gemaakt wordt, kan je best afschaffen of aanpassen. Aangezien leegstand van winkelpanden nog steeds toeneemt, stel ik voor om de vrijstelling van de onroerende voorheffing te versoepelen en uit te breiden”, aldus Tommelein.

Daling van inkomsten

Coalitiepartner CD&V was er als de kippen bij om de maatregel toe te juichen, maar meteen ook te waarschuwen dat hij op zich nergens toe zal leiden. “Een handelskernversterkend beleid moet meer zijn dan een losse maatregel zo nu en dan”, aldus Vlaams fractieleider Koen Van den Heuvel.

Hij wijst erop dat een decreet uit 2016 de krijtlijnen vastlegt voor een duurzame organisatie van de detailhandel. “Het voorstel van de minister van Financiën kan daarop een waardevolle aanvulling zijn”, luidt het. De fractieleider merkt wel op dat het vaak niet de handelaars zelf zijn die van deze maatregelen zullen profiteren, omdat zij veelal zelf huurder zijn van het pand.

De christendemocraat vraagt ook overleg met de steden en gemeenten. De inkomsten uit de onroerende voorheffing zijn immers een belangrijke bron van inkomsten. “Het is niet meer dan logisch dat de minister gemeenten en provincies compenseert voor de eventuele minderinkomsten die het gevolg zijn van zijn voorstel”.